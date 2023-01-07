"Є свої інтереси": Жданов пояснив, чому Пригожину важливо захопити Донецьку область

Російські загарбники продовжують спроби захопити Донецьку область і вийти на її адміністративні кордони. Саме очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин так зацікавлений у цій меті.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі "24 каналу" розповів, чим зумовлений такий інтерес щодо захоплення області ватажком "вагнерівців".

Жданов розповів про зв'язок політики, і економіки. Так, він зазначив, поблизу Слов'янська є водозабір, який необхідний ворогові для вирішення проблем з питною водою у Донецьку. Крім того, Слов'янськ і Краматорськ – центри Юзівського родовища сланцевого газу. Він не лише дуже високо оцінюється. Його там стільки, що можна покрити потреби як України, так і країн Європи. А ще там видобувають літій.

"Крім того, як з'ясовується зараз, у Пригожина є свої інтереси на соляні шахти та вапняк. Тому таке прагнення, незалежно від кількості втрат, відібрати у нас цю територію", - пояснив експерт.

Бої на Донецькому напрямку

Росіяни основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.

У британській розвідці зазначили, що ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для росіян на Бахмутському напрямку.

Росіяни постійно залучають нові ресурси, щоб продавити оборону ЗСУ.

Як пише видання Reuters, "кухар Путіна", олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині. Мовляв, зокрема й тому для бізнесмена важливе українське місто.

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