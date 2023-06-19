"Є така опція, як ЗАЕС": Подоляк оцінив, чи підірве Росія електростанцію

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про наявність ризиків для захопленої Запорізької АЕС, коментуючи ймовірність її підриву російськими окупантами.

Про це Подоляк розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Радник голови ОП зазначив, що на сьогодні у Росії немає військових інструментів впливу на розвиток подій на лінії фронту, а – лише "терористичні інструменти", як-от підрив Каховської ГЕС.

Також читайте Окупанти не дотримуються норм ядерної безпеки на ЗАЕС: у ГУР повідомили про шантаж з боку РФ

"Росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні, ви змусите Україну визнати наше право їх вбивати, історичне право їх мордувати, ви визнаєте, що ми маємо залишатися на частині території України. А ми будемо далі провокувати Україну, будемо далі пробувати її знищити і так далі. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий", – пояснив Подоляк логіку ворога.

Він з іронією запевнив, що Україна відмовлятиметься від таких "пропозицій".

"У Росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС", – наголосив радник керівника ОП.

Він додав – треба усвідомити, що Росія – це країна-терорист, адже вона сама свідомо використовує названі інструменти.

Ситуація на ЗАЕС: провокації ворога та загрози після підриву ГЕС

Ще 25 травня ГУР Міноборони України попередило про підготування росіянами масштабних провокацій на Запорізькій АЕС. Повідомлялося про плани ворога обстріляти ядерний об'єкт та заявити про "витік радіоактивних речовин". Поки що цього не сталося.

3 червня в МАГАТЕ оцінювали ситуацію на ЗАЕС як "вкрай нестабільну та потенційно небезпечну". У звіті організації зазначалося, що станція позбавлена зовнішнього резервного джерела живлення, що робить її "надзвичайно вразливою у разі, якщо єдина діюча магістральна лінія електропередач знову вийде з ладу".

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого станом на 11 червня рівень води у водосховищі впав і став неможливим водозабір для ЗАЕС. В "Енергоатомі" запевнили, що на атомній електростанції була передбачена така ситуація з водозабором, тож на такий випадок там є ставок-охолоджувач.

На Запорізьку АЕС 15 червня прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, щоб перевірити стан електростанції.

Зауважимо, що російські телеграм-канали виклали в Мережі відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку АЕС. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що мета ворога – залякати українців.

Не перетворюйте ЗАЕС на військову базу - звернення Рафаеля Гросі до росіян

Читайте також: