"Є технічні поняття війни, в яких Росія провалилася": генерал зі США оцінив дії армії РФ у війні проти України

Російська армія була хорошим військом, але виявилася зовсім не готовою до війни проти України. Після боїв на околицях Києва, під Харковом армія РФ втратила свою якість.

Окрім того, раніше російську армію поважали за навики війни в небі, але в Україні вона показала, що не здатна продемонструвати їх.

Про це відставний генерал та ексголовнокомандувач Сил НАТО в Європі Філіп Брідлав розповів в інтерв'ю "НВ".

"Деякі люди називали російську армію другою або третьою армією світу, хоча це не так. Однак, це була хороша армія, яка виявилася зовсім неготовою до війни в Україні, оскільки керівництво Росії та російської армії ухвалювали неправильні рішення і створювали провальні плани, тоді як українська армія була готова до того, що відбувалося", – пояснив Брідлав.

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Він також наголосив, що російська армія втратила свою якість після боїв на околицях Києва, а потім під Харковом, тож на "сьогодні це зовсім інша армія". Вона намагається перегрупуватися і перепланувати, проте не може зробити нічого з цього. Водночас російське військо знову йде в бій.

Генерал відзначив дві риси російської армії у війні проти України.

"Перша – росіяни виявилися нездатними здійснити те, що ми називаємо загальновоєнними бойовими діями (Combined arms fighting). По-друге, вони виявилися нездатними взяти небо і встановлювати у ньому свої правила гри", – сказав Брідлав.

Він також оцінив, що росіянам не вдалося придушити українські повітряні сили до кінця.

"Є такі технічні поняття війни, в яких Росія провалилася. Перше – SEAD – придушення повітряних сил противника. Росіянам не вдалося придушити українські повітряні сили до кінця. Другий – DEAD – руйнація повітряних сил противника, і це їй теж не вдалося. Раніше російську армію поважали за навики війни в небі, але в Україні вона показала, що не здатна продемонструвати їх", – пояснив ексголовнокомандувач Сил НАТО в Європі.

На його думку, Росія недооцінила армію України та переоцінила "настрій українців радісно зустрічати їх на своїй території". Тож війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення до України непідготованими та "зазнавали поразки за поразкою".

Брідлав також зауважив, що російські війська не мали можливості масово відступити до своєї країни, аби добре перегрупуватися і повернутися. Росіяни досі мають серйозні проблеми в організації своєї армії, тому ведуть на сьогодні маневрену артилерійську війну повільними темпами.

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