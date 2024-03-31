"Є тільки два варіанта": астрологиня розповіла, що буде з Росією найближчим часом 

У квітні 2024 Росію очікують два варіанти розвитку подій.

Про це сказала астрологиня Яна Тимощук, пише УНІАН.

"Росія досягне піку і в неї буде тільки два варіанти розвитку подій: або буде дуже складна ситуація на фронтах для неї, або буде зупинка військових дій. Може бути якась перерва, пауза. У Росії зараз програється енергія диявола. Тобто багато країн роблять усе можливе, щоб знищити цю країну. Тобто, з багатьма країнами, з якими раніше Росія підтримувала контакт, вона вже не буде цього робити. Але важливо розуміти, що ця країна ще покаже свої ікла. Вона буде мстити буквально за все і за кожного. У неї є великий план. Відбуватимуться події, коли матері втрачатимуть своїх дітей", - сказала вона.

"Влада РФ думає, що це буде пригнічувати зовнішні сили, але насправді все буде навпаки. Росія налаштована воювати і в них достатньо для цього ресурсів. Тобто ця країна шукатиме собі нових жертв. Але хочу акцентувати увагу, що там відбуватимуться розколи, будуть великі проблеми", - додала вона.

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