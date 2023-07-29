"Є тільки капітуляція чи перемога": Подоляк про переговори Зеленського з Росією

Наразі немає сенсу говорити про якісь переговорні процеси з Росією, яка розв'язала війну проти України.

Про це заявив радник очільника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

"Завдання росіян збудити в Україні важкі психологічні процеси. І водночас вплинути на наших партнерів, показавши, що в Росії є зброя і все одно вона масово вбиватиме українців. Тож нехай партнери з гуманістичних міркувань почнуть тиснути на Україну, щоб вона погодилась на програш у війні. Адже немає жодних "мирних планів" – є тільки капітуляція чи перемога. І будь-яка пропозиція якісь українські території залишити Росії означає, що ми програли війну. З президентом України Володимиром Зеленським Росія точно не домовиться, тому що це принципове питання для нього. Він свідомий того, якщо ми погоджуємося на повернення ситуації станом на 2014 рік, це означає кінець української державності. А він є її гарантом", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про готовність до переговорів щодо війни в Україні, але поскаржився, що ні Київ, ні США з НАТО не бажають говорити з Москвою.

Зауважимо, дуже схожу заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав про нібито відкритість РФ до "врегулювання по Україні" та поскаржився, що "Київ відкидає можливість діалогу".

Володимир Зеленський повідомив, що держава буде готовою до переговорів з РФ про мирне врегулювання війни лише після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.