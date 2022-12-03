Є три причини, чому Путін не завдає масованого ракетного удару після 23 листопада: експерт озвучив їх

Одна ізз причини - росіяни хочуть перевірити, злякаються чи не злякаються українці російського літака.

Є три причини, чому російський диктатор Володимир Путін не наважується завдати нового масованого удару по Україні. Остання атака була 23 листопада.

Таку думку 24 каналу озвучив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Також читайте В ОП розповіли, чому Росія змінила тактику ракетних ударів і коли може бути чергова атака по Україні

На його думку, є такі 3 причини:

Росіяни тероризують українців, вони хочуть перевірити, злякаються чи не злякаються ворожого літака.

Росіяни тестують українську систему ППО, намагаючись знайти слабкі місця, по яких у майбутньому вдарять.

Росіяни відправляють коригувальників на місця попередніх ударів, аби ті перевірили масштаби враження, а потому аналізують цю інформацію.

Експерт закликав українців не викладати фото та відео наслідків ударів, бо російські спецслужби спостерігають та аналізують, наскільки удари були ефективними.

"Аналізують соцмережі: твіттер, фейсбук, інстаграм, де наші необачні громадяни викладають фото й відео. Для росіян це дуже важливо, щоб проаналізувати, наскільки ефективні були їхні удари, затвердити перелік наступних цілей для влучань їхніх ракет", – розповів Ступак.

Росія змінила тактику ракетних ударів

В Офісі президента вважають, що російські військові змінили тактику ударів. Вони можуть вичікувати сильних морозів, щоб потім завдати масованого ракетного удару по Україні. Радник голови ОП заявив, що окупанти націлилися на те, щоб "заморозити" українців.

В Оперативному командуванні "Південь" вважають, що Російська Федерація може спеціально перед масованим обстрілом нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати неочікувано. Це може статися будь-коли і українцям варто бути готовими.

Медицина під час війни: блекаут та нові технології дистанціного лікування | Марія Карчевич

Читайте також: