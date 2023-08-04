Є три сценарії: аналітики розповіли, за яких умов контрнаступ ЗСУ буде успішним

Є кілька варіантів переможного для України бою, але всі вони вимагають чимало сил і витримки. Також багато що залежить від західних партнерів, які постачають Києву озброєння.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни Кароліна Гірд і Катерина Степаненко, а також Фредерік В. Каган з американського інституту підприємництва в матеріалі TIME.

За їхніми словами, ситуація все ще залишається сприятливою для українських сил, хоч війська отримали лише обмежений прогрес на полі бою. Є кілька варіантів того, як може відбутися переможне просування.

Насамперед вони зазначили, що сьогоднішній український механізований прорив можна буде використати проти росіян і прорвати їхні оборонні лінії.

По-друге, пишуть аналітики, російські окупанти вже почали страждати від деморалізації та інших системних проблем. Залишається дочекатися, коли вони остаточно зламаються під тиском українських військових.

"По-третє, постійний тиск і кампанія перехоплення, підтримувана великими зусиллями, подібними до тієї, що наразі проводиться, може створити пробої в російських позиціях, які українські сили можуть використати спочатку локально, а потім і для більш глибоких проривів. Перша і друга можливості відносно малоймовірні, але можливі", — йдеться в повідомленні.

Перші два варіанти, на думку аналітиків, можуть статися, але вони вважаються малоймовірними. А ось третій найближчий до українського успіху. Він повільніший, чим можуть бути незадоволені на Заході.

Також третій план залежить від допомоги Заходу, який постійно постачає Україні обладнання та зброю. Якщо вони продовжать це робити, тоді ймовірність успіху практично гарантована.

Окремо зазначено, що так званий повільний темп контрнаступу пов'язаний із бажанням України звести втрати до мінімуму і тим вибити росіян з їхніх оборонних позицій.

Раніше стало відомо, що протягом минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області – Мелітополь і Бердянськ.

Попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму – в контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію.