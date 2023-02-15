"Є три шляхи розвитку війни": Ходорковський перелічив і пояснив їх

Золотого запасу Росії вистачить щонайменше ще три роки, каже Ходорковський.

Є три шляхи розвитку війни, розпочатої Росією на чолі з диктатором Кремля Володимиром Путіним.

Про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який зараз живе в Лондоні і є одним із найлютіших ворогів диктатора РФ Володимира Путіна.

"Перший: російський режим руйнується, наприклад, бо Путін помирає від серцевого нападу. Другий: війна триває роками з великими втратами і неможливо передбачити, чим вона закінчиться. Третій: Захід забезпечує Україну засобами, необхідними для швидкого припинення війни. Це має бути така допомога, коли Путін знає, що він програє", - висловився Ходорковський.

Говорячи про заяву президента Угорщини Віктора Орбана, який сказав, що, мовляв, війна може швидко закінчитись, якщо Україна капітулює, Ходорковський наголосив: "Як досвідчений політик Орбан повинен знати, що закінчення війни можливе лише у разі відходу Путіна".

Також у нього запитали, щодо стану здоров'я Путіна, на що Ходорковський відповів, що "Путін точно не серйозно хворий".

Водночас російський опозиціонер зауважив, що золотого запасу РФ вистачить щонайменше ще на 3 роки. На його думку, санкції проти Росії, які введені Заходом за агресію Москви, безперечно мають вплив у довгостроковій перспективі. Але він вважає, що є річ, яка б завдала Путіну значно сильного удару.

"Основним джерелом конфлікту є потенціал кваліфікованої робочої сили. Західним країнам, наприклад, довелося наймати російських інженерів і максимально полегшити їм облаштування. Втрата таких людей для Путіна значно болючіша, ніж економічні санкції. Більше того, такі фахівці могли б бути корисними для Заходу, тому що, незважаючи на рецесію, йому не вистачає кваліфікованих робітників", - припускає опозиціонер.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що поки що ніщо не вказує на швидке завершення війни Росії проти України. Однак у мирі зацікавлена ​​лише Україна.

Видання Reuters пише, що Путін готується до тривалої війни в Україні. Але глава Кремля сильно помилився, бо повномасштабне вторгнення зробило РФ агресором та міжнародно ізольованою країною.

В ISW також заявляли, РФ вживає заходів, щоб поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України. Водночас Москва приховує масштаби втрат та уникає ширшої економічної мобілізації.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".

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