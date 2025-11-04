Є три сценарії: що буде в Покровську після залучення ГУР

Покровськ

Реклама

До операції в районах довкола Покровська залучили десантно-штурмові підрозділи, групи Головного управління розвідки та інші спецформування. Командування ЗСУ не ставить за мету масштабне відкидання росіян — наразі пріоритетом є купірування просування ворога і створення умов для безпечного виходу підрозділів з так званого «дна» кишені.

Таку думку висловив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Чому десант і ГУР — не «чудо-зброя»

Спецпризначенці й розвідники мають високу підготовку, але їхній чисельний ресурс обмежений. Як пояснюють аналітики, один фахівець спецпідрозділу може ефективно діяти в критичних точках, але проти масового залучення живої сили та техніки противника це лише локальний чинник. Отже, їхні завдання — точкові удари, затримка просування та організація відводу цивільних і частин підрозділів.

Реклама

Росіяни застосовують інфільтраційну тактику — просування малими піхотними групами, нарощують удари керованими авіабомбами (КАБ) та дронами, контролюють під’їзди і ключові траси. Через це дорога на Мирноград фактично перебуває під вогневим контролем, що ускладнює постачання та маневр українських сил. Висока інтенсивність ударів і перевага у ресурсах змушують розглядати сценарії часткового відводу для збереження людей і техніки.

Чи можливий прорив і що означає «виграти час»

Залучення ГУР і десанту може стримати ворога на кілька днів або тиждень — цього іноді достатньо, щоб організувати евакуацію, поповнення боєзапасів чи переведення важливого обладнання. Мета тактичної операції сьогодні — не масштабний контрнаступ, а мінімізація втрат і збереження боєздатності. Якщо відвести підрозділи вчасно, це дозволить уникнути «котла» і зберегти живу силу на майбутні оборонні операції.

Російські підрозділи, зокрема деякі морпіхи, зазнавали суттєвих втрат і постійно поповнюються. Це знижує їхній боєздатний рівень, але Москва продовжує підсилювати пріоритетні напрямки — перекиданням підрозділів з інших районів (Сумщина, Херсонщина). Для ЗСУ це означає: кожна успішна оборона чи затримка — ще один шанс для поповнення і перегрупування на інших ділянках фронту.

Сценарії на найближчі дні

Оптимістичний: тактичні дії ГУР і десанту вдаються, українські підрозділи без великих втрат відходять на укріплені позиції; фронт стабілізується.

Базовий : операція дає кілька днів переваги, але противник продовжує тиск — ситуація лишається напруженою.

Песимістичний: чисельна перевага ворога призведе до поступового тиску й часткових відходів, якщо не буде додаткового живого ресурсу та логістичної підтримки.

Українська стратегія нині — зберегти людей, техніку й бойовий дух, відводячи сили за необхідності, але тримаючи важливі рубежі там, де це реально. Від того, як швидко і скоординовано діятимуть командування та партнери, залежить, чи вдасться перевести тимчасову перевагу в тривалу стійкість на фронті.

Реклама

Нагадаємо, у Покровську триває операція спецпризначенців Головного управління розвідки України. Підрозділи «Тимура» ведуть запеклі бої з російськими окупантами у стратегічно важливому районі міста. Розвідники провели успішну десантну операцію, зайняли визначені рубежі та забезпечили наземний коридор для підсилення. Бойові дії тривають, деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки.