"Є умови для ухвалення рішення": на кордоні між Фінляндією та Росією може з’явитися паркан

Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією. Там вважають, що це не посилить напруженість між країнами.

На кордоні між Фінляндією та Росією може з’явитися паркан. Таку пропозицію висловила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

Про це пише видання Yle.

За її словами, є всі підстави для того, щоб побудувати паркан на кордоні з країною-терористом. Проте вплинути на відносини між Фінляндією та РФ це не повинно.

“Європа перебуває у стані війни. Ви не можете потрапити в набагато більш напружену ситуацію, ніж ця. У цьому питанні (побудові паркана, - ред.) необхідна парламентська одностайність. Однак умови для ухвалення такого рішення є", - наголосила Санна Марін.

Зазначимо, що протяжність сухопутного кордону між країнами сягає 1300 кілометрів. Проте фіксовану огорожу можуть побудувати на відстані до 260 кілометрів. На саме будівнитство може піти кілька років.

Нагадаємо, що низка цивілізованих країн викликали російських послів через те, що фюрер Путін нещодавно проголосив про "приєднання" до складу РФ тимчасово захоплених українських територій.

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