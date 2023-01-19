"Є уповільнення війни": Зеленський розповів про ситуацію на фронті та назвав умову, яка може це змінити

Президент України Володимир Зеленський розповів про стан війни та коли і за яких умов Україна зможе досягти успіхів на полі бою.

Про це він сказав у відеозверненні під час Українського сніданку в Давосі 19 січня.

"Є уповільнення процесу, уповільнення війни. Не тільки через те, що зима, а через міцність на полі бою. Ми очікуємо на допомогу і вдячні всім державам, які нас підтримують", - наголосив Зеленський та додав, що західні партнери знають про потреби ЗСУ в озброєнні та про дефіцит снарядів.

Президент зазначив, що Україна очікує від партнерів рішучих рішень та відреагував на позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца про передавання Україні танків Leopard тоді, коли США нададуть свої Abrams.

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"Ми не можемо виїжджати тільки на вмотивованості і моралі ЗСУ. Це зайва риторика. Є конкретні речі, від яких залежить стійкість на полі бою і ми цих речей очікуємо... Це не дуже правильна стратегія (ред. - мова про Німеччину, яка готова передати танки за умови, якщо США також передать свої). Не може бути вибірковості або сегментованої допомоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні президент України заявив, що Росія, скориставшись уповільненням бойових дій, посилюється і готується до реваншу. Про те, що ворог готується до виходу на адміністративні кордони Донецької області, свідчать і бої під Соледаром і Бахмутом, куди росіяни кинули величезні сили.

Експерти також попереджають і про підготовку РФ до можливого повторного наступу. Про це свідчить те, що росіяни проводять велику мобілізацію й мають резерв з 1,2 мільйона осіб, а також готуються до нової хвилі призову до війська, під час якої планують мобілізувати 500 тисяч чоловіків.

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