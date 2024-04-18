Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: Зеленський звернувся до українців

З'явилися важливі результати внутрішнього оборонного виробництва України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 18 квітня.

Президент розповів про головне за цей день.

Також читайте Вибухи на аеродромі у Джанкої: ГУР оновив перелік знищених цілей ворога

"Перше – селектор, ключові доповіді. Головком – щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони – щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які ми робимо щомісячно, вже до 10 на місяць. Це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі. Особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів і снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним. Були доповіді й щодо регіонів – ліквідації наслідків російських ударів, загальної ситуації з безпеки. Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу та блокування російської пропаганди. Із цим теж мають допомогти наші власні, українські, технічні розробки. Варто пам’ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше – спроба окупації. На всіх рівнях ми й партнери разом маємо протидіяти. І я дякую кожному у світі – усім лідерам, усім громадським діячам, усім політикам, хто сприймає справді серйозно потребу захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізаційних впливів", – сказав він.

Зеленський зазначив, що мав нагоду подякувати Німеччині: із візитом в Україні зараз Роберт Габек, віцеканцлер німецького уряду.

"Ми особливо цінуємо лідерство Німеччини, яке допомагає не лише нам в Україні захищати життя, а й усій Європі – зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, вміє бути правовою, вміє дбати про людей. Німеччина зараз – серед світових лідерів у підтримці нашого захисту. Ми обговорили, що саме потрібно, щоб справді достойно відповісти на всі безпекові виклики цього року, на те, до чого готуються російські терористи. Ми обговорили з паном Габеком і фронт, наші потреби в ППО, і відповідну комунікацію з партнерами – із третіми країнами, які можуть допомогти і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики. А також ми окремо й особливо приділяємо увагу спільним виробничим проєктам, спільній нашій роботі заради того, щоб наші оборонні виробництва дали більше сили нашим країнам і спільній безпеці всієї Європи. Готуємо конференцію в Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК – на виробництві, на енергетиці – на відновленні, на ППО. Результат, як і завжди з Німеччиною, буде", – запевнив очільник держави

Зеленський розповів про ще один аспект водночас і внутрішньої, і зовнішньої своєї роботи. Він повідомив, що 18 квітня зустрівся з представниками українських іудейських організацій, української єврейської спільноти – напередодні свята Песах.

"Дуже символічно, що ця наша зустріч відбулася в одній із київських шкіл: українська школа, у якій діти вивчають, зокрема, іврит, єврейську культуру. Це одне з багатьох відображень того, наскільки багата Україна своїм різноманіттям, усіма нашими спільнотами в нашому суспільстві. Я подякував рабинам, які були присутні, які в Україні, які з Україною, із людьми тут, які нам допомагають. Це надзвичайно важливо. Звісно, ми говорили про можливості міжнародної комунікації – про те, як доносити світу більше правди про російську агресію й про наші потреби, зокрема в ППО. Сьогоднішню зустріч ми зі зрозумілих безпекових причин провели в укритті цієї школи в Києві. І це важливо, щоб кожен, хто справді має вплив, допомагав нам, допомагав із захистом неба, наших міст, усіх дітей України. Я дякую кожному, хто свій власний час, свої власні сили, свою енергію вкладає в Україну", – підсумував він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський: результат з Німеччиною! Важливі новини про співпрацю: Patriot і IRIS-T!

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Україна має план на зменшення військового потенціалу російської армії.

Читайте провідні новини дня: