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"Є важливий напрямок": в "УЗ" повідомили, чи курсуватимуть потяги на Донбас на тлі ескалації з боку РФ

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"Є важливий напрямок": в "УЗ" повідомили, чи курсуватимуть потяги на Донбас на тлі ескалації з боку РФ

УНІАН

Потяг до Покровська є важливим напрямком для "УЗ".

В "Укрзалізниці" не збираються припиняти рух поїздів на схід попри посилення російської агресії. Натомість, в "УЗ" підвищують заходи безпеки.

Про це заявив на брифінгу член правління УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, "Укрзалізниця" продовжує штатно працювати на всіх напрямках.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок... Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали... Жодні провокації нас не зупинять в цьому", - сказав він.

Перцовський нагадав, що українці, які хочуть повернутися додому з-за кордону, але через скасування деяких авіарейсів не можуть це зробити, можуть скористатися послугами перевізника. Зокрема, потяги курсують через Перемишль, Варшаву та Відень.

"Жодної паніки... І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", - сказав член правління УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не буде припиняти сполучення з європейськими країнами.

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