"Є важливий напрямок": в "УЗ" повідомили, чи курсуватимуть потяги на Донбас на тлі ескалації з боку РФ

"Є важливий напрямок": в "УЗ" повідомили, чи курсуватимуть потяги на Донбас на тлі ескалації з боку РФ

Потяг до Покровська є важливим напрямком для "УЗ".

В "Укрзалізниці" не збираються припиняти рух поїздів на схід попри посилення російської агресії. Натомість, в "УЗ" підвищують заходи безпеки.

Про це заявив на брифінгу член правління УЗ Олександр Перцовський.

Також читайте Ryanair прибрала Харків та Херсон зі своєї системи бронювання

За його словами, "Укрзалізниця" продовжує штатно працювати на всіх напрямках.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок... Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали... Жодні провокації нас не зупинять в цьому", - сказав він.

Перцовський нагадав, що українці, які хочуть повернутися додому з-за кордону, але через скасування деяких авіарейсів не можуть це зробити, можуть скористатися послугами перевізника. Зокрема, потяги курсують через Перемишль, Варшаву та Відень.

"Жодної паніки... І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", - сказав член правління УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не буде припиняти сполучення з європейськими країнами.

Читайте також: