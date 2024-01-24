Є величезні проблеми: експерт розповів, чому Україна не отримує бронетехніку від Європи

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, у чому полягають перешкоди для передачі Україні бронетехніки від європейських країн.

Про це він розповів в ефірі “Еспресо”.

“На жаль, якщо ми будемо говорити про реальність сьогодення, то є величезні проблеми. Перша проблема полягає в тому, що коли ми говоримо про європейський сегмент НАТО, то там бронетехніки, зокрема танків, не так і багато”, — зазначив Катков.

За його словами, практика показує, та сама умовна танкова бригада на Leopard-2 попри зусилля багатьох країн сформована не була: “Танків вистачило трохи більше ніж на умовні два танкові батальйони на Leopard-2. Темпи відновлення бронетехніки у Європі, зокрема тих самих Leopard-2, не вражають, від слова взагалі”.

Катков зауважив, що ще у квітні 2023 року Нідерланди та Данія оголосили про те, що будуть ремонтувати 11-14 танків Leopard-2 і передавати їх до Збройних Сил України.

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“Буквально тиждень тому в міноборони Нідерландів повідомили, що Rheinmetall лише от зараз закінчив капітальний ремонт цих двох машин. Такі, на жаль, реалії європейського оборонно-промислового комплексу, який він є, немає в нас іншого Rheinmetall, немає іншого німецького промислового комплексу. Все це об'єктивно є негативним фактором, який показує, що для європейських партнерів складно передавати таку оборонну техніку, як танк”, — наголошує військовий експерт.

Водночас є постачання шведських бойових машин піхоти CV90 та інша бронетехніка: “Але, коли ми говоримо про те, що вона буде передаватися із запасів, то об'єктивно треба розуміти, що в європейському сегменті НАТО немає тих самих запасів, які є у США”.

Також у Штатів мають бути можливості для відновлення та капітального ремонту техніки, щоб їх передати Україні.

“Через те, що США досі в останній політичних розбирань і не може досі, попри те, що фінансовий рік розпочався ще у жовтні минулого року, узгодити бюджет на поточний фінансовий рік, який вже завершиться у вересні, тому й застрягла допомога України загальним розміром у 60 млрд доларів. А через це неможливо узгодити постачання до України нових озброєнь”, — підсумував головний редактор Defence Express.

Нагадаємо, коаліція, що налічує з пів сотні країн, охочих озброювати Україну, зібралася на чергове засідання “Рамштайн-18”. Традиційно головує очільник Пентагону Ллойд Остін. Він закликав учасників “Рамштайну” надати Силам оборони України “більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення”.

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