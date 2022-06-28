"Є велика загроза": генерал розповів, з яких напрямків Білорусь може почати напад на Україну

"Є велика загроза": генерал розповів, з яких напрямків Білорусь може почати напад на Україну

Росія може використовувати територію Білорусі як для свого повторного вторгнення, так і для атаки військ цієї країни.

Росіяни зараз "активно обробляють" режим Лукашенка задля їхньої безпосередньої участі у війні проти України. Країна-терористка також жорстко контролює настрої в білоруській армії.

Про це розповів генерал, ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю РБК-Україна.

Генерал допускає, що війська Лукашенка можуть самостійно почати наступ на двох напрямках.

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"Росіяни зараз посилено обробляють політичне керівництво цієї країни. Плюс вони досить жорстко контролюють настрої у білоруській армії. Вони там зараз мають практично у кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Я думаю, що безпосередньо на Волинському та Рівненському напрямку вони це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії", - пояснив він.

Водночас, Кривонос вважає, що у випадку, якщо від Лукашенка надійде команда розпочати вторгнення, то багато білоруських військових здаватимуться в полон відразу після перетину білорусько-українського кордону.

Крім того, за його словами, росіяни проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі.

Тим часом Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі. В ОВА розповіли подробиці.