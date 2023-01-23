Є великі десантні кораблі: військові повідомили, скільки кораблів РФ вивела у Чорне море 23 січня

Окупанти можуть вдарити з Чорного моря в будь-який момент.

Російські окупанти 23 січня продовжують маневри корабельного угруповання в Чорному й Азовському морях.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

У Чорному морі російські війська тримають 11 кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр". Російські кораблі споряджені 24 крилатими ракетами "Калібр".

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Також серед них є великі десантні кораблі.

В Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує 1 ворожий корабель.

"Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях. Не наражайте себе на небезпеку! Утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях", - додав спікер ОК "Південь".

Своєю чергою, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що ці 24 ракети окупаційні війська можуть використати в будь-який момент. За її словами, ворог може вдарити ними не лише по стратегічних обʼєктах, а й по житлових будинках.

"Корабельне угруповання все одно тримає. Два-три десантних кораблі, як натяк на те, що від десантної операції з моря ворог не відмовився. І наразі ми фіксуємо присутність трьох надводних ракетоносіїв, де загальний ракетний залп "Калібрами" може складати до 24 ракет", – повідомила вона в ефірі телемарафону.

До слова, 22 січня у Чорному морі російські війська тримали 11 кораблів, серед яких було 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 32 ракети.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що російська армія активізували використання розвідувальних безпілотників. Такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку до нових ракетних ударів.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні. Головне поле бою буде на Донбасі, сказав він.

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