Є велика загроза масованих атак: в ОВА закликали українців бути особливо уважними

Обстріл 13 квітня / © tsn.ua

Реклама

Особливо сьогодні, Вербної неділі, існує велика загроза чергового масованого обстрілу. Ворог підступний і свідомо цілить по мирних людях.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Будьте особливо уважні й обережні в святкові дні. Якщо немає нагальної потреби, залишайтеся вдома», — написав Прокудін.

Реклама

За його інформацією, в небі зафіксовано активність російських FPV-дронів великої дальності.

«Уникайте місця скупчення людей та будьте пильними в усіх районах», — закликав він.

Прокудін також нагадав сьогоднішній ракетний удар по центру Сум, що є страшним доказом того, що армія РФ вчиняє свідоме вбивство мирних українців.

«У Вербну неділю росія вдарила по центру міста. Десятки загиблих та поранених. Це свідоме вбивство мирних українців. Щиро співчуваю родинам загиблих», — повідомив він.

Нагадаємо, 13 квітня Росія вдарила по Сумах. Станом на 15:15 год. відомо про 32 загиблих.

За офіційною інформацією, ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру.

Раніше у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах.

Читайте також