"Є всі шанси": Буданов дав оптимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні

Буданов повторив, що "не відходить" від своїх попередніх прогнозів.

В України є всі шанси для закінчення війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, з поверненням усіх наших кордонів станом на 1991 рік влітку цього року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю "УП".

"Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", - відповів Буданов на запитання, чи вийдуть ЗСУ до кінця літа на кордони 1991 року і чи закінчиться війна.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни. Голова розвідки вважає, що після деокупації всіх територій Україна повинна буде створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.

Буданов також прогнозує, що від середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої, які стануть переламним моментом у війні.

У Білому домі теж вважають, що переламний момент у війні України з Росією настане навесні 2023 року. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак також вважає, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні і Україна вийде з неї переможцем, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

А от експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що війна в Україні не закінчиться 2023 року, завершальну фазу бойових можна очікувати лише 2024 року.

Один із найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції, запроваджені проти Росії.

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