"Є всі шанси": військовий експерт пояснив, як зробити контрнаступ на Херсонщині переможним

"Є всі шанси": військовий експерт пояснив, як зробити контрнаступ на Херсонщині переможним

У Збройних сил України є можливість перейти в контрнаступ в тимчасово окупованій Херсонській області. Однак для цього необхідно виконувати ті ж вимоги, які є у всіх правилах військового мистецтва.

ЗСУ повинні виконати проміжне завдання - знищити противника на Правобережжі і утримати переправи через Дніпро на території Херсонської області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив полковник Сергій Грабський.

"Ми повинні мати перевагу над противником, ми повинні перехопити оперативну і тактичну ініціативу. Ми повинні бути прикриті з повітря, тому що нам доводиться діяти проти угруповання ворога, у якого "непотоплюваний авіаносець" під назвою Крим і необмежені можливості з постачання і забезпечення цього "авіаносця". У нас є надійні плацдарми на Лівому березі Дніпра", - заявив військовий експерт.

"Для нас важливо, щоб ця операція була ретельно підготовлена з гарантією перемоги. Ми маємо всі шанси зробити її такою, але для цього потрібен час, зосередженість і відповідний рівень координації, взаємодії і здатності", - додав Грабський.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українська влада не дозволить створити так звану "Херсонську народну республіку", про яку так мріє Росія.

Нагадаємо, секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсона і заявив, що нібито "Росія тут назавжди". Турчак вважає, що український Херсон "житиме і розвиватиметься разом з Росією".

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