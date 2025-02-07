В Україні є всі умови для появи щонайменше "брудної" ядерної зброї – дипломат

Володимир Огризко наголосив, що у перемовинах перемагає той, хто має сильнішу нервову систему.

Якщо питання вступу України до НАТО зникне з порядку денного, країна захищатиметься від російської загрози всіма можливими способами.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога про те, що шанс України повернути ядерну зброю "десь між малим і нульовим".

Дипломат каже, що українську сторону не влаштовує припинення війни за будь-яку ціну – тобто коштом самої України. Водночас він зазначив, що у перемовинах перемагає той, хто має сильнішу нервову систему.

"А щодо ядерної зброї, то в нас є всі необхідні умови для того, щоб щонайменше "брудна" ядерна зброя опинилася в українських руках. Це не те, чим зараз володіють США і Росія, але вона може бути стримувальним фактором. Там бісяться, "за порєбріком", але ми повинні думати про свою безпеку", – резюмував Огризко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану про те, що Україна має чимось захищатися, якщо приєднання до Альянсу потребуватиме десятиліття. "Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується", – зазначив Зеленський.

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