"Є втрати позицій": у ВР підтверили просування росіян на Торецькому напрямку та назвали їхню головну мету

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів про тактику окупантів.

Російські окупанти мають певні успіхи на Торецькому напрямку. Про складну ситуацію розповів народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Про це йшлося в інтерв'ю Романа Костенка для Radio NV.

"Там є втрати позицій... Там, дійсно, лінія фронту була найменш рухомою — є позиції, де вона взагалі не зміщувалася. Я не можу зараз сказати, чи це саме ті, які були постійно наші, або ті, де ми відходили", — сказав Костенко.

За словами секретаря Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, війська РФ намагаються розтягнути Збройні Сили України та поставили перед собою головне завдання — захопити логістичні шляхи.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу станом на 24 червня, на Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Загалом спроб покращити положення – чотири.

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