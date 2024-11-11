Донбас і Крим: Берлінська відповіла, чи вдасться Україні їх повернути

Україні потрібно думати не про повернення до кордонів 1991 року, а стати в активну оборону проти окупантів.

Перемир'я з Росією призведе до ще більш масштабної війни, тому населенню України потрібно готуватися до опору, до того, щоб воювати розумно та технологічно і не фокусуватися зараз на поверненні Донбасу й Криму, адже на це можуть піти роки.

Про це заявила волонтерка Марія Берлінська в інтерв'ю "Українській правді".

За словами волонтерки, саме дрони й технології визначать перебіг війни в Україні. Вона закликала активніше готувати населення та налаштовувати українців на те, що війна стосуватиметься всіх людей.

"Перемир'я з Росією призведе до ще більшої війни. Тому я вважаю взагалі, що потрібно готувати все населення до опору, до того, щоб воювати розумно та технологічно", - сказала волонтерка.

Повернення до кордонів 1991 року: чи досяжна ця мета саме зараз?

Берлінська вважає, що концентруватися на поверненні української території наразі не слід. Необхідно встати в активну оборону, вибудувати 30-40 км ешелонованої, фортифікованої, замінованої смуги абсолютно по всій лінії.

"Люди без критичного мислення точно почнуть кидатися брудом у коментарях, але найкращий сценарій (хоч як би це зараз десакралізовано не звучало, але треба говорити правду) - це не кордони 1991 року станом на сьогодні. Про це треба забувати", - сказала волонтерка.

Це не означає, що Україна має відмовитися від своєї землі, але на повернення Донбасу й Криму можуть піти роки.

Берлінська зазначила, що це може статися, але лише за комплексної підготовки.

"Зараз найкращий сценарій - це стати в активну оборону, вибудувати 30-40 кілометрів ешелонованої, фортифікованої, замінованої смуги абсолютно по всій лінії", - наголосила Берлінська.

Ба більше, потрібно вчитися у ворога, який влаштовує ешелоновану оборону в 7, 8, а іноді й 10 рядів. І патрулюватися ця територія має насамперед технологіями: ударні дрони, наземні дрони мають відпрацьовувати там, де відбувається якийсь найменший рух.

Це, як вважає волонтерка, великий ресурс, але й єдиний вихід зупинити окупантів та не дозволяти їм прориватися вглиб України.

Волонтерка заявила, що війна зароджується не на Донеччині та не в Курську, а глибоко на території Росії - на танкових заводах, ремонтних підприємствах та їхніх науково-інженерних центрах. Вона вважає, що саме туди й треба бити, щоб скоротити ресурс ворога.

Що допоможе Україні у війні з РФ

"Є єдиний процес, який нам допоможе - це технологічна мілітаризація в суспільстві. Це означає, що кожен у племені має вміти виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. Щоб не людина йшла вперед, у розвідку, а летів дрон або наземний дрон робив вогневе прикриття, мінування, розмінування, логістику тощо", - вважає волонтерка.

Також Україна потребує серйозної ракетної програми і усвідомлення населенням того, що війна буде довгою.

Нагадаємо, раніше волонтерка Марія Берлінська відповіла на питання щодо мобілізації 18-річних чоловіків і жінок.

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