"Є ймовірність, що люди просто "випарувалися": Філатов припускає, що безвісти зниклих у Дніпрі можуть ніколи не знайти

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що жертв, на жаль, після ракетної атаки Росії по будинку може бути більше ніж 45 осіб (дані на вечір 17 січня). Він припускає, що, за попередніми оцінками, жертв можк бути понад 50.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову у вівторок, 17 січня.

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"Наразі 25 людей вважаються зниклими безвісти, й, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов, пояснивши, що причиною цього є холод уночі, а також горіння ракетного палива.

Мер наголосив, що вони обстежать кожен сантиметр у пошуках безвісти пропавших. У планах рятувальників – обстеження даху будинку. Вони припускають, що від вибухової хвилі туди могло викинути тіла.

Ракетний удар РФ по будинку у Дніпрі

Нагадаємо, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом там було повністю знищено одну з секцій будинку, під завалами опинилися мешканці багатоповерхівки. За останньою інформацією, російська ракета вбила у Дніпрі 45 людей, серед яких 6 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

За даними Повітряних сил України, росіяни вдарили по житловому будинку протикорабельною ракетою Х-22. Це також підтвердили у Міністерстві оборони Великої Британії. Там також додали, що ракети цього типу непридатні для високоточних ударів.

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