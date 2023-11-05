Є загиблі: окупант показав вщент знищену установку С-300 після удару ЗСУ – відео

Російську установку С-300 знищили у Запорізькій області.
Солдат окупаційної армії Росії опублікував відео знищеного російського зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.
На відео, опубліковане у Мережі, окупант розповів подробиці атаки.
Так, українські військові завдали удару по комплексу "С-300" під час його руху.
За словами російського солдата-окупанта, удар було здійснено з ракетного комплексу "Точка-У".
"Ось вона – "С-300" установка. На ходу в*бали. Он ще запчастина валяється. Асфальт уламками побитий. Квіти там поклали, бо загиблі є. "Точкою-У" збили", - розповів окупант подробиці удару.
Нагадаємо, у Мережі показали фото наслідків ракетного удару ЗСУ по судну "Аскольд" у Керчі.
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