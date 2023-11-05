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Є загиблі: окупант показав вщент знищену установку С-300 після удару ЗСУ – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Є загиблі: окупант показав вщент знищену установку С-300 після удару ЗСУ – відео

Знищений зенітно-ракетний комплекс окупантів С-300 в районі Бердянська / Фото: скриншот

Російську установку С-300 знищили у Запорізькій області.

Солдат окупаційної армії Росії опублікував відео знищеного російського зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.  

На відео, опубліковане у Мережі, окупант розповів подробиці атаки. 

Так, українські військові завдали удару по комплексу "С-300" під час його руху. 

За словами російського солдата-окупанта, удар було здійснено з ракетного комплексу "Точка-У".

"Ось вона – "С-300" установка. На ходу в*бали. Он ще запчастина валяється. Асфальт уламками побитий. Квіти там поклали, бо загиблі є. "Точкою-У" збили", - розповів окупант подробиці удару.

Нагадаємо, у Мережі показали фото наслідків ракетного удару ЗСУ по судну "Аскольд" у Керчі.

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Дата публікації
Перегляди
393
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