Є загиблі та поранені: Гайдай попередив, що окупанти б’ють по скупченню людей на Луганщині (фото)

Є загиблі та поранені: Гайдай попередив, що окупанти б’ють по скупченню людей на Луганщині (фото)

Росіяни останніми днями обстрілюють безперервно житловий масив у Сєвєродонецьку, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно.

У Сєвєродонецьку Луганської області від рук окупантів протягом минулої доби загинуло 6 людей та щонайменше 8 поранено, більшість – поблизу бомбосховищ. Одній жінці довелося ампутувати ногу. Водночас, попри це, місто тримає оборону.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено.

Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

У ці хвилини, як наголосив Гайдай, з артилерії російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.

Загалом же, зі слів голови ОВА, росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди.

Вчора, 24 травня, вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково.

Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників.

"Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", - попередив Гайдай.

За добу відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, Росія обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів", Апостолово залишилося без світла.

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