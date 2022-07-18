Є жертви, знищено будинки, горіло поле пшениці: Синєгубов про наслідки обстрілів окупантів на Харківщині за добу

У Харкові війська РФ вночі 18 липня завдали артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура. Також були обстріли районів Харківщини.

У Харкові в результаті нічних обстрілів РФ частково зруйновані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Також від атак окупантів руйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, минулося без постраждалих.

По області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах. У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.

У Чугуєві внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в села Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Крім того, отримали поранення і були госпіталізовані 41-річна мешканка села Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах.

"Вкотре звертаємося до жителів області: не ігноруйте повітряні тривоги, ворог підступно б‘є по житлових районах. Уникайте масових скупчень людей та без потреби не перебувайте на вулицях!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти завдали двох авіаударів та обстріляли понад 10 сіл.

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