Є загиблий і поранені: мер Миколаєва — про наслідки ракетної атаки (фото)

Близько шостої ранку російські терористи атакували Миколаїв “Шахедами” та ракетами повітряного базування. Загинула одна людина.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Олександр Сєнкевич.

“Є дві пошкоджені локації. Це приватний житловий сектор та об'єкт інфраструктури. Пошкоджено близько 40 приватних будинків. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено стіни, дахи, вікна будинків”, — зазначив він.

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Сєнкевич розповів, що один житель зазнав важких поранень, його госпіталізували, але, на жаль, він помер у лікарні: “Він мав важкі мінно-вибухові травми та черепно-мозкову травму. Ще декілька людей отримали легкі поранення. Їм надали медичну допомогу на місці. Загалом постраждало 12 людей”.

Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Також був пошкоджений газопровід, повідомив мер міста. “Комунальники наразі ліквідують наслідки. Вікна закриваємо плівкою. Із світлом та іншими комунікаціями все в порядку”, — додав він.

Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, у ніч та під ранок 7 лютого Росія атакувала Україну “Шахедами” та ракетами. Сили ППО збили 44 цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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