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"Є загроза": Чаус попередив про можливий наступ на Чернігівщину з Білорусі

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"Є загроза": Чаус попередив про можливий наступ на Чернігівщину з Білорусі

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Зараз існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі.

На випадок вторгнення з боку Білорусі влада Чернігівщини підготувала план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

За його словами, Мінськ активізував ворожі дії проти України. Майже всі ракети, які "прилітали" по містах і селах останнім часом, були випущені саме з Білорусі.

"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі і до цього готові", - заявив Чаус.

Нагадаємо, 28 липня рано-вранці ворог здійснив масштабні запуски ракет з території Білорусі по Чернігівській області. Також 28 липня окупанти обстріляли ракетами, які запустили з Чорного моря, військову частину у Лютежі Київської області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 15 людей.

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Гончарівської громади на Чернігівщини є загиблі і поранені військові.

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