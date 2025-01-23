Є загроза оперативного оточення: ЗСУ заявляють про важку ситуацію на Донеччині

Довкола Великої Новосілки в Донецькій області ситуація залишається динамічною й складною. Наразі існує загроза оперативного оточення.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Найбільш складні напрямки, як Велика Новосілка та Покровський напрямок, перебувають на постійному контролі. Ситуація зараз динамічна, важка. Всі у нас і в штабах, і безпосередньо на місцях стежать за її розвитком і розглядають різні варіанти як зарадити, як її поліпшити", - каже військовий.

За його словами, російські військові вдаються до змішаних штурмів. Переважно - із застосуванням піхоти. Наразі населений пункт Велика Новосілка перебуває у доволі складному становищі. Українські Сили оборони роблять все, щоб не допустити подальшого просування окупантів.

Військовий пояснив, що ризику повного оточення у Великій Новосілці немає. Втім, існує ризик оперативного. Сили оборони докладають зусиль, що окупантам не вдалося заблокувати підходи до міста, які ворог намагається взяти під вогневий контроль.

"Там не дуже зручно насправді. Там ще річка протікає і, скажімо так, вона трішки розрізає селище. Тому там трішечки незручно із маневруванням. Але тим не менш, усі ці проблеми відомі. Вони були відомі і раніше. І власне розробляються варіанти як цьому протидіяти", - пояснив Трегубов.

Як повідомлялося, окупанти готуються до штурму Часового Яру. ЗСУ фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

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