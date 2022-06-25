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Є загроза ракетних ударів: у Генштабі розказали про ситуацію на кордоні з Білоруссю

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Є загроза ракетних ударів: у Генштабі розказали про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Фото: Associated Press

Білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон.

З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах. 

Про це 25 червня йдеться у повідомленні Генштабу. 

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь, на ротаційній основі, виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - повідомили в Генштабі. 

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет. Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря.

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