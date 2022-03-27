Є загроза ударів з акваторії Чорного моря: окупанти проводять повітряну розвідку в Одесі

Громадян закликають повідомляти про підозрілих людей.
Російські окупанти активно проводять повітряну розвідку в Одесі, де і вночі, і під ранок звучали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє CNN.
За його словами, росіяни все ж знизили активну авіаційну роботу в українському небі. Утім, як наголосив Братчук, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони України.
"Будьте пильні, адже ворог у всій країні активізує діяльність диверсійних груп. Повідомляйте, що ви побачили підозрілого", – закликав одеситів і жителів області спікер ОВА.
Нагадаємо, окупанти випускають ракети з далекої відстані з російського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали кремлівські літаки.
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