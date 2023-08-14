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Є загроза застосування ракет Х-22: у Повітряних силах попередили про небезпеку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Є загроза застосування ракет Х-22: у Повітряних силах попередили про небезпеку

Російська ракета Х-22 / Фото: соцмережі

Сьогодні в акваторії Чорного моря виявили російський Ту-22.

У понеділок, 14 серпня, існує висока загроза ракетного удару Росії по України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, 14 серпня в акваторії Чорного моря виявили російський Ту-22, які базуються на півночі від України. 

"Був літак Ту-22 в акваторії наших морів на півдні. Пусків не було. Але залишається загроза. Тому що ці літаки базуються на півночі від України. Йдеться про аеродром "Шайковка" та "Моздок", - розповів він, наголосивши, що на ці аеродроми можуть бути перебазовані літаки Ту-22, тому є загроза застосування ракет Х-22.

Як повідмоляли раніше, експерт пояснив, чому РФ атакувала тим, що можуть збити ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна атака України: свіжі дані

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Дата публікації
Перегляди
1851
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