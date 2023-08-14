Є загроза застосування ракет Х-22: у Повітряних силах попередили про небезпеку

Сьогодні в акваторії Чорного моря виявили російський Ту-22.
У понеділок, 14 серпня, існує висока загроза ракетного удару Росії по України.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, 14 серпня в акваторії Чорного моря виявили російський Ту-22, які базуються на півночі від України.
"Був літак Ту-22 в акваторії наших морів на півдні. Пусків не було. Але залишається загроза. Тому що ці літаки базуються на півночі від України. Йдеться про аеродром "Шайковка" та "Моздок", - розповів він, наголосивши, що на ці аеродроми можуть бути перебазовані літаки Ту-22, тому є загроза застосування ракет Х-22.
Як повідмоляли раніше, експерт пояснив, чому РФ атакувала тим, що можуть збити ЗСУ.
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