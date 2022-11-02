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Є загроза завдання нових ударів: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

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Є загроза завдання нових ударів: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Російські окупанти на Волинському та Поліському напрямках ситуацію суттєво не змінили.

Росіяни на Волинському та Поліському напрямках обстановку особливо не змінили. 

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.

Нагадаємо, що Іспанія надасть Україні сучасні системи ППО та зенітні комплекси.

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