Є загрози щодо наступу з боку Російської Федерації - Зеленський

Глухий кут - не є варіантом України у війні з Росією. Країна не може жити у стані бойових дій.

А щоб їх припинити, потрібна зброя та потужна санкційна політика Заходу щодо Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю для видання Financial Times.

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За його словами, країна та наші громадяни не можуть жити у стані війни, хоча до такого сценарію ми вже звикаємо.

“Наші громадяни, наше населення міцне, воно може адаптуватися до таких умов, тому що точно знає проти кого і за що конкретно ми боремося. Просування вперед і відтермінування, скажімо так, деокупації наших територій залежить від потужної зброї, це правда, від політичної підтримки Заходу і від зрозумілої потужної санкційної політики. Від цього це залежить, не тільки від об'єднання нашого народу, влади і Збройних Сил України”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він підкреслив, що на деяких напрямках у нас трішки уповільнений момент деокупації і навпаки є загрози щодо наступу з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, що МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.

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