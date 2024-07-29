"Є законною ціллю для наших військ": Генштаб повідомив, хто забезпечив перебої з електропостачанням в РФ

Генштаб уточнив, що йдеться про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій.
Низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області уразили сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії зі складовими Сил оборони.
Про це повідомили у Генштабі 29 липня.
Там зазначили, що йдеться про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.
"Ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.
"Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу", — додали у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня дрони атакували електростанцію в Орловській області. Там зафіксовані пошкодження.
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