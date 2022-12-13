Є жертви серед цивільного населення: росіяни за добу 57 разів обстріляли Херсонську область

Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

За минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини та вбили трьох мирних людей, ще 15 зазнали поранень.

Про це 13 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний об'єкт, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 3 людей, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич.

Водночас в ДСНС зазначили, що у Херсоні рятувальники за добу ліквідували 8 пожеж, що сталися внаслідок обстрілів РФ. Там додали, що переважна більшість пожеж сталися у житловому секторі міста.

РФ не припиняє обстріли Херсона

Нагадаємо, що після деокупації Херсона, яка відбуалася 11 листопада, окупанти, відступивши на лівий берег, щодня атакують звільнене місто. Щодня у Херсоні та області лунають вибухи. РФ завдає ударів по мирній інфраструктурі, вбиваючи цивільне населення.

Як зазначила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ситуація на південному напрямку залишається складною, оскільки ворог продовжує підступні обстріли правобережжя, продовжує гатити і по Херсону, передмістю і інших населених пунктах, які розташовані біля води, а також і глибше - в районі Чорнобаївки і глибше - до 15-20 км вглиб.

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