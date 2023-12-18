"Є зливи секретної інформації": Маляр прокоментувала "прослушку" у кабінеті Залужного

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію з "прослушкою" у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона підкреслила, що така ймовірність завжди враховується.

Про це вона написала у Telegram.

За словами Маляр, є факти "зливу" інформації зі штабів, військова таємниця не раз ставала публічною.

"Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так. Військова таємниця вже не раз ставала публічною", – написала Маляр.

Ганна Маляр також привівідкрила специфіку роботи на відповідальних державних посадах і зауважила, що там немає презумпції довіри.

"Тому працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці. Наприклад, на носіях державної таємниці є серйозні обмеження навіть щодо спілкування. Так, є категорія осіб з якими не можна без офіційного дозволу та інструктажу комунікувати. І робота на високих посадах – це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державної безпеки", - резюмувала ексзаступниця міністра оборони.

Нагадаємо, під час підготовки одного з кабінетів до роботи Валерія Залужного було виявлено "прослушку". ТСН.ua зібрав все, що відомо про справу.

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