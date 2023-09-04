“Є зрадники з умислу і зрадники через тупість”: Кім розповів, як карав би колаборантів

На Миколаївщині є дві категорії зрадників — “зрадники по тупості” та “зрадники за умислом”.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в проєкті “Ціль 4.5.0” телеканалу “Інтер”.

“Зрадники здебільшого сидять у в'язниці. Наша СБУ дуже гарно попрацювала. У нас, якщо не помиляюсь, найкращий показник в Україні щодо відпрацювань по зрадниках”, — зазначив Кім.

За його словами, немає рецепту, який пояснює, чому людина є зрадником: “Зазвичай це люди, які не дуже добре думають і є якась образа на щось. Здебільшого вони роблять назло. Наприклад, він працює таксистом, він зранку прокинувся і цілий день працює, ввечері жінка питає, де гроші. Сіре сумне життя. А тут він агент 007, з ним розмовляє ФСБ, а вони там вміють вербувати. Перші слова — і його може затягнути”.

“Тому звинувачувати сильно я б не хотів тих, хто зробив цю помилку, але вони будуть відповідати залежно від шкоди, якої завдали. Для мене зрадники — це розумні, інтелігентні, на посаді і чітко розуміли, що вони роблять і заради користі — за посаду в майбутньому, ще заради чогось. Є зрадники по тупості, а є зрадники за умислом. В нас і такі, і такі є”, — продовжив Кім.

Колаборанти, вважає голова Миколаївської ОВА, теж люди різні: “Зазвичай люди не усвідомлюють, що їхня інформація призводить до загибелі людей. І вони будуть за це відповідати. Всі думають, що всіх піймають, окрім них. Хтось навмисно наводить на людину, яка його образила… Бували випадки, коли наводили на підприємство чи минуле місце роботи, звідки його вигнали”.

“Для мене вони — поганці. Якщо можна було б їх розстрілювати, я б розстрілював. Але тут дуже важко дати справедливу оцінку, тому що ми емоційно зараз теж напружені і можемо на емоціях ухвалити суворіше рішення, ніж воно має бути”, — резюмував Кім.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Велике інтерв’ю Віталія Кіма: секрети Миколаївщини, зрадники та неочікуване екстремальне хобі

Читайте також: