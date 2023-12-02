Єдина боєспроможна бригада ворога зазнає величезних втрат: експерт – про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Військовий експерт Павло Нарожний повідомив про ситуацію на лівому березі Херсонщини, про величезні втрати окупантів та проблеми з командуванням у підрозділах російської армії.

Про це Нарожний розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 грудня.

"Збройні сили наполягають, щоб ми про це мовчали, тому ми можемо просто посилатися на російських воєнкорів... Знаємо, що єдина бригада більш-менш боєспроможна, яка там перебуває, це 810-а бригада морської піхоти (місто Севастополь), і вони дуже жаліються на втрати, на величезні втрати в своїх підрозділах. Біля міста Кринки наїхав на міну цілий російський генерал Завадський, замкомандувача 14-го загальноармійського корпусу. Тобто великого польоту людина, яка приїхала чомусь під Кринки прямо на місце бойових дій. Це означає, що ситуація "швах" для них. Це означає втрата командування, тобто команди генерала треба транслювати прямо рядовому, який стоїть на фронті", - зазначив він.

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Павло Нарожний назвав тактичну і стратегічну цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

"Якщо взяти таку тактичну ціль цього плацдарму: по-перше, це відкинути з Олешок для того, щоб в Херсоні не було артилерійських обстрілів, а друга, як я бачу, стратегічна ціль – це перешийок. Але для цього цей плацдарм повинен стати плацдармом наступу, там треба акумулювати величезні сили і далі – в наступ на перешийок", - резюмував експерт.

Нагадаємо, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку. За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.

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