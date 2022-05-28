Єдина дорога - у Крим чи Росію: окупанти блокують виїзд з Херсонської області на підконтрорльну Україні територію

Єдина дорога - у Крим чи Росію: окупанти блокують виїзд з Херсонської області на підконтрорльну Україні територію

Окупанти не випускають підконтрольну Україні територію місцевих із Херсонської області.

Так, шлях на територію, підконтрольну українським захисникам, перекрив колаборант Кирило Стремоусов. Шляхи заблоковані нібито через "обстріли українських бойовиків".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Стремоусов лякає місцевих і розповідає їм "історії жахів" про те, що нібито на підконтрольній Україні території зникають чоловіки. Мовляв, "їх відразу ж забирають в армію у ролі гарматного м'яса".

Виїхати Херсонці можуть лише в окупований Крим, а також в захоплену російськими військовими частину Запорізької області.

Слід зазначити, що загарбники вже кілька місяців контролюють окремі райони Херсонської області, зокрема і сам обласний центр. Крім того, окупанти блокують підвезення з України гуманітарної допомоги та евакуацію охочих покинути захоплену територію.

Відомо також, що мешканців області перевозять до російських прикордонних міст, а проукраїнських активістів переслідую і вбивають.

Нагадаємо, на початку війни житель Херсонщини попросився до армії, але через вік йому відмовили. Його населений пункт окупували російські військові, і тоді він вирішив вкрасти армійський автомобіль. Чоловік зізнається, що "полював за здобиччю" протягом кількох днів.

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