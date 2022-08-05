Єдина "дорога життя" на Запоріжжі перетворилася на багно – застрягли 800 авто

За чотири доби запорізькі рятувальники витягли з багна біля села Кам'янське понад 60 автобусів, 138 фур та 600 легкових авто.

Ґрунтову дорогу там розмило через сильні зливи. А вона - єдина, якою можна евакуюватися з окупованого Півдня України. Її називають "дорогою життя".

Про це 5 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Надзвичайники попереджали, що шлях цей зараз непроїзний. Але тисячі людей усе ж намагаються врятуватися з окупації, ризикуючи потрапити під обстріли чи опинитися в пастці бездоріжжя.

Нагадаємо, українська влада закликала евакуюватис ялюдей, які опинилися на окупованих територіях. Також розпочалася масштабна евакуація всіх жителів Донецької області - через запеклі бої, а також відсутність гарантії, що в регіоні в холодну пору буде постачання електроенергії, тепла та газу.

Тим часом місцева влада закликала евакуюватися жителів Кочубеївської сільської громади в Херсонській області. Село нещодавно було звільнене українськими військами від російських окупантів.

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