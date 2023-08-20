"Єдина, довгоочікувана донечка": у Чернігові росіяни вбили 6-річну Софію, тато захищає Україну на фронті

Дівчинку намагалися врятувати лікарі, але вона померла.
Внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинула шестирічна Софія Голинська. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою в батьків.
Про це повідомила близька подруга мами загиблої Катерина Фарафонова. Тато дівчинки захищає Україну на фронті.
"Сьогодні у Чернігові руками нєдасасєдов не стало єдиної, довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка янгол охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки. Спочивай на м’якеньких хмаринках наша маленька", – зазначила вона.
За її словами, Софія була дуже доброю, розумною та кмітливою дитиною. Жінка залишила реквізити для допомоги батькам дівчинки.
Ракетний удар по Чернігову
Нагадаємо, що 19 серпня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинуло сім людей (серед них одна шестирічна дитина), постраждало 148. Ракета влучила в Драматичний театр. У цей час там відбувалася виставка дронів, а в центрі міста гуляло чимало людей.
Читайте також:
- Зеленський про дітей, які постраждалих у Чернігові через атаку РФ: "Вони просто гуляли зі своїми батьками"
- Ракетний удар по Чернігову: Максим Галкін прокоментував кривавий злочин РФ і вбивство 6-річної дитини
- РФ завдала злочинного удару по Чернігову, серед загиблих – дитина: все, що відомо про атаку (фото)