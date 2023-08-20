"Єдина, довгоочікувана донечка": у Чернігові росіяни вбили 6-річну Софію, тато захищає Україну на фронті

Дівчинку намагалися врятувати лікарі, але вона померла.

Внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинула шестирічна Софія Голинська. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою в батьків.

Про це повідомила близька подруга мами загиблої Катерина Фарафонова. Тато дівчинки захищає Україну на фронті.

"Сьогодні у Чернігові руками нєдасасєдов не стало єдиної, довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка янгол охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки. Спочивай на м’якеньких хмаринках наша маленька", – зазначила вона.

За її словами, Софія була дуже доброю, розумною та кмітливою дитиною. Жінка залишила реквізити для допомоги батькам дівчинки.

Софія Голинська з мамою Ольгою і татом Олександром / Фото: Kateryna Farafonova

Софія Голинська / Фото: Kateryna Farafonova

Софія Голинська / Фото: Kateryna Farafonova

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що 19 серпня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинуло сім людей (серед них одна шестирічна дитина), постраждало 148. Ракета влучила в Драматичний театр. У цей час там відбувалася виставка дронів, а в центрі міста гуляло чимало людей.

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