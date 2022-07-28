Єдина надія Путіна провалилася: експерт розповів, що РФ зазнала в Україні політичної поразки

Проте Кремль досі не полишає надій відтяпати хоча б частину української території.

Російська армія – слабка. Єдина надія Путіна на перемогу – бліцкриг – провалилася, а тому окупанти приречені на поразку.

Таку думку висловив фахівець у галузі проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров в інтерв'ю "НВ".

За його словами, Росія, перш за все, зазнає у війні проти України політичної поразки.

"Насамперед Росія зазнала політичної поразки. Цілі війни, які були сформульовані Кремлем перед початком вторгнення, а саме капітуляція України, руйнація її державності, перетворення на російський протекторат або включення до якоїсь союзної держави, не були досягнуті, та й не могли бути досягнуті", – зазначає експерт.

Нові цілі війни в Україні, які Росія озвучила наприкінці березня, Кремль досі намагається досягти. Йдеться про часткову окупацію України, її демілітаризацію, тобто обмеження на збройні сили, та зобов'язання про нейтральний статус.

Федоров зазначає, що плани Путіна можуть поширювати як на приєднання окупованих зараз територій, так і на амбітніші цілі — захоплення Миколаївської, Одеської та Харківської областей.

"Але ситуація на фронтах свідчить: досягнення цих цілей неможливе", – підсумував він.

Раніше у США розповіли про ймовірні терміни війни в Україні.

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