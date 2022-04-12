Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Єдина успішна "спецоперація" Путіна – знищення Маріуполя": будинки 84 тис. маріупольців повністю зруйновані

Дата публікації
Перегляди
2023
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Єдина успішна "спецоперація" Путіна – знищення Маріуполя": будинки 84 тис. маріупольців повністю зруйновані

Getty Images

За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів. 

У Маріуполі будинки 84 тисяч мешканців міста повністю зруйновано.

Про це інформує Маріуполська міська рада.

Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання необхідно 2,3 млрд доларів. 

За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів. 

"Єдина спецоперація, яку успішно провів Путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Нацистська Німеччина у 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з Росією. Вони заплатять за все", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку на місто.

Читайте також:

Хімічна атака у Маріуполі: отрути надихались як військові, так і цивільні

Хімічна атака у Маріуполі: отрути надихались як військові, так і цивільні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація