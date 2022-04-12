"Єдина успішна "спецоперація" Путіна – знищення Маріуполя": будинки 84 тис. маріупольців повністю зруйновані

За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.
У Маріуполі будинки 84 тисяч мешканців міста повністю зруйновано.
Про це інформує Маріуполська міська рада.
Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання необхідно 2,3 млрд доларів.
За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.
"Єдина спецоперація, яку успішно провів Путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Нацистська Німеччина у 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з Росією. Вони заплатять за все", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Нагадаємо, що влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку на місто.
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