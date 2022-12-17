Єдиним проквокатором є сама Росія: Держдеп про погрози Кремля через Patriot

У Держдепі нагадали, що допомога потрібна Україні для захисту

Російські агресори є єдиними відповідальними за всі провокації з першого дня вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє CNN.

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У Держдепі нагадали, що США послідовно заявляли, що вся допомога, яка надається Збройним силам України, потрібна тільки для захисту територіальної цілісності та суверенітету.

"Єдиних провокаційних заходів, яких було вжито в ході всього цього конфлікту, було вжито Росією", - підкреслив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що не дозволять "російським коментаторам" впливати на військову допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом потужні системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".

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