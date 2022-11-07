Єдиний напрямок, де РФ наступає: експерт пояснив, чим Бахмут важливий для окупантів

Бахмутський напрямок залишається чи єдиним на фронті, де російські окупанти намагаються вести наступальні дії, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин кидає туди великі сили найманців заради власних політичних амбіцій.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

"Соледар і Бахмут - це "пунктик" для Пригожина, який має свої політичні амбіції, досить чітко їх декларує, вони стають помітними. Для "вагнерівців" зараз здобуття цього плацдарму і перемога дозволила б йому претендувати щонайменше на крісло міністра оборони. Для нього важливий цей плацдарм, вони туди кидають своїх найманців", - зазначив він.

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Експерт розповів, що там також є російські регулярні сили, які "протягом кількох місяців б'ються лобом об стіну, намагаючись захопити Бахмут, околиці Соледара і всю цю дугу, але не мають жодного успіху".

"Вони, на превеликий жаль, руйнують сам Бахмут і околиці, обстрілюють з різних видів озброєння, там досить гаряче й непросто. Наші бійці тримають рубежі. Нашим бійцям вдавалося виходити в контратаки, відкидати противника й завдавати йому досить суттєвих втрат", - каже Мусієнко.

Військовий експерт нагадав також, що Бахмут - "чи не єдиний напрямок, де Росія має не такі проблемні логістичні шляхи".

"Це чи не єдиний майданчик, де вони продовжують вести наступальні дії. Якщо вони його втратять, це буде означати, що по всій лінії фронту російські війська вимушені переходити до захисних дій, в глуху оборону, або відступати", - додав він.

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

Ситуація в Донецькій області

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовим фронтом. Там практично вже немає цілих будинків.

Збройні сили України звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, зокрема міста Лиман та Святогірськ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти "імітують" захоплення Бахмута — говорять про успіхи на цьому напрямку, щоб виглядати "переможцями" хоч десь.

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