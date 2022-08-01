"Єдиний ресурс, який залишився": Рахманін розповів, яка є ймовірність застосування Путіним ядерної зброї проти України

Росія під час атак на Україну застосувала вже усі види власного озброєння, окрім ядерного.

Росіяни поки не застосували ядерну зброю, оскільки Москву стримує невідворотність покарання за скоєне.

Таку думку висловив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Рахманіна, Росія застосувала проти України, фактично всі види власного озброєння, окрім "Армати", яка малоймовірно буде ефективною на полі бою.

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"САУ "Малка", РСЗВ "Торнадо-С", вони почали використовувати БМПТ (бойова машина підтримки танків), всі свої ракети, високоточні боєприпаси. Єдиний ресурс, який у них залишився - це ядерна зброя, але я навіть в страшному сні не вбачаю, щоб вони на це наважились", - пояснив Рахманін.

Водночас, за його словами, невідворотність покарання є фактором, який стримує Москву. На його думку, у Кремлі не впевнені в тому, що у разі застосування ядерної зброї, інша ж країна не завдасть удару у відповідь.

"Друге – переважна більшість світу сприймає цю війну як агресивну і загарбницьку, відповідно, сприймає Росію як агресора і загарбника. Але вони все ще намагаються хоча б у якоїсь частини світу скласти враження, що ця війна справедлива", - додав Рахманін.

Він додав, що застосування ядерної зброї буде важко пояснити світу, а російські експерти вважають, що це може неминуче призвести до світової війни, яка навряд чи потрібна Росії.

Нагадаємо, Лукашенко розповів про своє ставлення до ядерної зброї.

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