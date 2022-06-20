Єдиний смаколик – хліб: на Київщині посивілі діти від пережитого і досі просять домашніх паляниць

У селі Клавдієво на Київщині змушені були виживати сотні багатодітних родин, їм це вдалося завдяки місцевому хлібу.

Нині навіть найменші діти, після звільнення села, продовжуть просити саме того хліба, йдеться в ТСН.

Денису 9 років, а в нього вже є сиве волосся, а усе через те, що довелося пережити на початку весни, коли їхнє селище Клавдієво-Тарасове на Київщині понад місяць було в оточенні російських військ. «Мама йшла до магазину по хліб, хлопці кажуть, що йдуть танки, всі тікали через ліс, а ми самі вдома, і ми боялися. Мама пішла по хліб», - розповідає хлопчик.

Той похід по хліб родина запам'ятає на все життя: ворожий танк зупинився біля їхнього дому і направив свою гармату. «Просто чудом ми лишись живі правда дитина в мене трохи посивіла», - каже жінка.

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У родині Покропивних троє дітей, тато в теробороні, а мамі, щоб купити хоча б хліб, доводилося залишати дітей самих удома. «Малі вдома самі і люди кричать, що танки ідуть», - пригадує із жахом жінка.

Повз танки, вбрід через річку, по коліна у воді і по пів дня в черзі за хлібом, але тоді продавали лише по пів буханця в одні руки і діти все одно залишалися голодні. «Мама пекла нам паляниці, вони були смачні, бували із сіллю, бували із цукром», - пригадують діти.

«Вони за той хліб хапались, я не їла. Я їм пекла маленькі палянички», - каже зі сльозами жінка.

На іншій вулиці Клавдієво-Тарасового в цей час жила ще одна родина і пятеро дітей. Найменшому Кирилкові - два роки. «Важко було дивитися, як діти сприймають це все. А дітям як розкажеш, особенно в 2 роки. Було, що без хліба лягали спать діти», - кажуть батьки дітей.

«Коли була окупація, то єдиний смаколик був – хліб. Всі діти мріяли про хліб на той час», - пригадує жінка.

Щоб вижити в ті часи в оточенні, люди почали вчитися пекти хліб самотужки.

В оточенні опинилась і родина столичного дитячого онколога Вадима Кобися - 24 лютого думали, що дача в Клавдієво-Тарасовому безпечніше місце, ніж рідний Київ. Тут була і піч, яку хірург в одну з відпусток змайстрував сам і каже, навіть не думав, що вона врятує його онуків від голоду. «Я завжди хотів зробити піч, щоб внукам показати, а виявилось, що це безвихід, треба вижити. Найбільше не вистачало хліба», - каже чоловік.

Піч урятувала не лише їх, а й сусідів. Усі, в кого було борошно, несли сюди, випікали хліб і розносили його по хатах. «Це так радість, коли перший хліб вийшов, на фоні всього жаху, це світло», - кажуть люди.

Вибухало все навколо, поруч у Немішаєвому тривали обстріли і бої. Жителі досі називають дивом те, що російські війська їхнім селом проїжджали і не зупинялись. Імовірно через те що на старих картах - тут замість села - болото.

Нині Клавдієво-Тарасове оживає, магазини відчинились і пекарні працюють, але діти вже без домашнього хліба не можуть. Тепер родина Покропивних із трьома дітьми - хліб купує із запасом. «Ми купуємо хліб по дві-три булки, кидаємо в морозилку», - каже мама родини.

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