Єдиний спосіб змусити Путіна поступитись – розгромити його армію: військовий експерт обурений "м’якість" ЄС і НАТО

Том Купер переконаний, що в Україні війна затягується, бо Захід ведеться на шантаж Путіна.

Очікування на закінчення війни у відомо австрійського військового експерта Тома Купера «не дуже райдужні», про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

І одна із причин тому, що ЄС і НАТО піддаються впливу Путіну, замість того, щоб постачати Україні достатню кількість зброї.

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«Проблема в тому, що західні уряди не сприймають ситуацію серйозно. Вони все ще піддаються шантажу Путіна. Ви ж бачите цей ажіотаж навколо цього сухопутного коридору до Калінінграду, який Литва закрила. Вони ж його не закрили повністю. Вони сказали: ми не будемо пропускати товари, які є в санкційному списку ЄС. Все інше може транспортуватися. Росія все ще може доставляти товари до Калінінграду кораблями. Ніхто їм заважати не збирається. Звичайно, Путін одразу почав шантажувати. І в НАТО такі: «О, боже», в ЄС теж: «О, Боже», Путін такий поганий і такий мерзенний і так далі. Замість того, щоб сказати: «Досить. Сиди в своїй Москві і замовкни». Вибачте за такий вираз», - каже він.

Він переконаний, що геополітику потрібно залишити і озброїти настільки, щоб розгромити російську армію.

«Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи», - каже експерт.

Він переконаний, що кількість поставленої партнерами зброї до України мізерна. «Не можливо перемогти Росію інакше, ніж знищити їхню армію. І коли ви відштовхнете їх принаймні в напрямку лінії зіткнення 2014 року, то дуже скоро ви побачите, як Путін змінить свою поведінку», - каже Купер.

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