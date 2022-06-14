"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому пику на полі бою, щоб він не міг піднятися" – Арестович

"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому пику на полі бою, щоб він не міг піднятися" – Арестович

Про так звану концепцію трьох війн

Єдиний спосіб зупинити очільника Кремля Путіна – перемогти його силою.

"Набити йому пику на полі бою так, щоб він не міг піднятися", – сказав радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Я вірю у звичайне фізичне побиття морди на полі бою. Це ми можемо", - додав Арестович.

Він також розповів про концепцію трьох видів війн (Марсу, Афіни, Аполлону), серед яких війна Марсу – "простий мордобій на полі бою".

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС. Також цей статус може отримати і Молдова, тоді як до Грузії в Єврокомісії є запитання.

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